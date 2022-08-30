ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية في هواوي مصر جوى دينج قوله: إنه من المقرر توقيع العقود مع الشركات الثلاث للاعتماد على منتجاتها في توليد الكهرباء من الألواح الشمسية بمصانعها، لكنه رفض الإفصاح عن أسماء تلك الشركات قبل التوقيع.

وأضاف أن منتجات الشركة في هذا المجال، والتي تطلق عليها اسم فيوجن سولار، تتميز "بفاعليتها من حيث التكلفة وخلوها من المخاطر وسهولة التركيب والتشغيل والتشخيص وإصلاح الأعطال بفضل أحدث تقنيات هواوي للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء".

يزيد الاعتماد على الطاقة النظيفة في مصر التي تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب27 في نوفمبر، وهو ما قال دينج إن الشركة تجري بشأنه محادثات مع عدة أطراف في مصر لتقديم حلولها لخدمة أهداف المؤتمر.

وقال مدير تطوير أعمال قطاع الطاقة الشمسية بمجموعة أعمال الطاقة الرقمية في هواوي مصر محمد عبد الستار "هناك تحضيرات مع جهات بالقطاعين العام والخاص بشأن تطويع الحلول التي تقدمها هواوي للمساعدة في تحقيق أهداف التطور الرقمي للطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتم تقديم عدة حلول لأكثر من جهة ويجري وضع اللمسات النهائية عليها حاليا تمهيدا لإعلانها".

وفي السياق نفسه، قال دينج على هامش معرض الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقاهرة "مصر لديها واحد من أغنى مصادر الطاقة الشمسية في العالم... وفي إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ، نعمل مع شريك محلي في مصر لعمل مزرعة طاقة شمسية لتوفير الطاقة النظيفة في مدينة شرم الشيخ التي تستضيف كوب27".

وأضاف "تدعم حلول الطاقة التي استعرضتها الشركة في المؤتمر عملائنا وشركائنا من القطاعين العام والخاص في مصر.. خاصة جهود الحكومة لتحقيق الرقمنة في القطاع وتعظيم القيمة من الموارد الطبيعية في مصر للوصول إلى مزيج أمثل لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة، بما يساهم في الوصول إلى الحياد الكربوني وتحقيق الاستدامة".

وأضاف أن هناك تعاونا أيضا مع شركاء مصريين في محطة لشحن السيارات الكهرباء لتوفير خدمة الشحن للحافلات التي تعمل بالكهرباء في شرم الشيخ في إطار المشاركة في مساعي تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء.