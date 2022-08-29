وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 4 دولارات عند التسوية أو بنسبة 4.06 بالمئة لتصل إلى 105.09 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأميركي عند التسوية إلى 97.01 دولار للبرميل، بنحو 3.95 دولار أو بنسبة 4.24 بالمئة.

وتباينت أسعار النفط في بداية تداولات اليوم الاثنين، حيث وازن المستثمرون بين توقعات بأن أوبك ستخفض الإنتاج لدعم الأسعار، وبين مخاوف أثارها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، بقوله إن الولايات المتحدة ستواجه نموا بطيئا "لبعض الوقت".

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان قد قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن مجموعة أوبك بلس أكثر التزاماً ومرونة، ولديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تمكنها من التعامل مع هذه التحديات، التي تشمل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرق مختلفة.

ومن جهة أخرى، توقع رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، اليوم الاثنين، إن إنتاج روسيا من النفط الخام قد يتراجع، على الرغم من تجاوزه التوقعات في أعقاب أزمة أوكرانيا، لكنه أكد أن موسكو قد تجد صعوبة متزايدة في الحفاظ على الإنتاج بينما يبدأ تأثير العقوبات الغربية.

وقال بيرول لرويترز على هامش مؤتمر في "ستافنجر" بجنوب النرويج، إنه في ظل غياب الشركات الغربية، وفي غياب مقدمي التكنولوجيا، وفي غياب شركات الخدمات، سيكون من الصعب كثيرا على روسيا الحفاظ على مستوياتها الحالية من إنتاج النفط.