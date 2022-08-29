ويهدف المشروع إلى إنتاج 500 ألف طن من الأمونيا الخضراء التي تستخدم في الأسمدة الزراعية، وذلك من 100 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا.

والمشروع هو ضمن سبع مذكرات تفاهم وقعت الأسبوع الماضي بين مصر وشركات عالمية، من بينها جلوبيليك وآكتيس، لإنشاء منشآت لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في منطقة العين السخنة المصرية.

وتسعى مصر، التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المقبل لتغير المناخ (كوب-27)، لأن تكون من المراكز الإقليمية في إنتاج الوقود الأخضر.

ووقعت مصر عددا من مذكرات التفاهم في الأشهر القليلة الماضية، من بينها مذكرة تخص إنشاء منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة ثمانية مليارات دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل تخص المشروع بما في ذلك موعد بدء التنفيذ.

وتعمل الفنار في إنشاء مشاريع لتوليد الطاقة ونقلها، ويشمل ذلك الطاقة المتجددة. وتقوم حاليا بتشغيل مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات في مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان بجنوب مصر.