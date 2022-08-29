وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، أن عجز التجارة الخارجية في تركيا قد قفز في يوليو مدفوعا بارتفاع الواردات بنسبة 41.4 بالمئة.

ووبلغت قيمة الواردات لتركيا في شهر يوليو 29.24 مليار دولار، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 13.4 بالمئة لتسجل 18.55 مليار دولار.

وفي إطار برنامج اقتصادي جرى الكشف عنه العام الماضي، تهدف تركيا إلى التحول إلى تسجيل فائض في الحساب الجاري من خلال زيادة الصادرات وخفض معدلات الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة، لكن الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة والسلع العالمية زاد من صعوبة تحقيق هذا الهدف.

وفاجأ البنك المركزي التركي الأسواق في وقت سابق من الشهر الجاري وخفض معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس دفعة واحدة، لتبلغ 13 بالمئة، مخالفا توقعات المحللين بالتثبيت.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحرك فيها المركزي التركي الفائدة منذ بداية العام الجاري، حيث ظلت مستقرة عند مستوى 14 بالمئة على مدار السبعة أشهر الماضية على الرغم من تسارع معدلات التضخم التي تقترب من 80 بالمئة، وهي الأعلى في نحو 24 عاما.

وأظهرت البيانات أن العجز في التجارة الخارجية لتركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام ارتفع بنسبة 143.7 بالمئة إلى 62.18 مليار دولار.

ومن جهة أخرى، قال معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، إن مؤشر الثقة في الاقتصاد قد ارتفع بنسبة 1 بالمئة على أساس شهري خلال أغسطس، ليصل إلى 94.3 نقطة.