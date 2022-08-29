وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 2.66 بالمئة عند 27878.96 نقطة مع تراجع 202 من 225 سهما في المؤشر وارتفاع 20 وثبات ثلاثة.

وكانت أسهم الشركات الصناعية أكبر الخاسرين، تلتها الأسهم على مؤشر التكنولوجيا الفرعي. وكان قطاع الطاقة هو الوحيد الذي حقق مكاسب مدعوما بارتفاع أسعار النفط الخام.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.79 بالمئة إلى 1944.10.

وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع 3.37 بالمئة و4.1 بالمئة على الترتيب يوم الجمعة.

وكان أكبر الخاسرين على نيكي سهم فاست ريتيلينج الذي نزل 2.8 بالمئة بواقع 84 نقطة.

وجاء بعده سهم طوكيو إلكترون الذي خسر 82 نقطة بانخفاض قدره 5.1 بالمئة. وخسر سهم بير أدفانتيست 4.19 بالمئة.

وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك 44 نقطة بواقع 3.66 بالمئة.

وكان من بين الرابحين بعض أسهم شركات صناعة السيارات إذ أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر مقابل الدولار إلى زيادة إيراداتها من المبيعات الخارجية.

وزادت أسهم إيسوزو ومازدا وسوبارو 2.24 بالمئة و0.99 بالمئة و0.78 بالمئة على الترتيب.

لكن سهمي تويوتا ونيسان انخفضا 0.85 بالمئة و0.69 بالمئة على الترتيب. وعوض سهم هوندا خسائره في المعاملات المبكرة ليرتفع 0.41 بالمئة.