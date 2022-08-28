وكانت الجمعية العمومية لشركة "إعمار مصر" وافقت في يونيو الماضي على المشاركة في مشروع سكني سياحي تجاري في منطقة الساحل الشمالي، مع شركة إيجل هيلز مصر، عن طريق شراء 25 بالمئة من الأسهم بالقيمة الاسمية للسهم، بإجمالي مبلغ وقدره 15,625 جنيها، بحسب بيان سابق للبورصة.

وتعتبر شركة إعمار مصر، إحدى شركات إعمار العقارية الإماراتية، أكبر شركة تطوير عقاري في دبي، والتابعة لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، الذي يرأس أيضا مجلس إدارة "إيجل هيلز" التي تعمل في مجال تطوير التطوير العقاري، وتتخذ من أبوظبي مقرا لها، ولديها مشروعات في عدة دول من بينها الإمارات والبحرين وعمان والأردن المغرب وصربيا وأثيوبيا، بحسب موقعها الإلكتروني

ومن أبرز مشروعات "إعمار مصر"، منتجع "مراسي" في منطقة سيدي عبد الرحمن على ساحل البحر المتوسط، ومشروع "أب تاون كايرو" في القاهرة. وأطلقت الشركة في يوليو الماضي مشروعا جديدا بالساحل الشمالي باستثمارات 3 مليارات دولار، يتضمن إنشاء 2500 وحدة، سكنية وتجارية وسياحية.