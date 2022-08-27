وأضاف نوت، في مقابلة مع محطة "NOS" الهولندية، ونقلتها بلومبرغ، أن "مشكلة التضخم في أوروبا في الوقت الحالي كبيرة للغاية، لدرجة أنني أعتقد أن مهمتنا هي رفع أسعار الفائدة كل ستة أسابيع حتى يستقر التضخم عند حوالي 2 بالمئة".

وقال نوت، إن محافظي البنوك المركزية الأوروبي يفكرون في رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع، لمعالجة التضخم المرتفع، ودعا إلى زيادة الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس في اجتماع 8 سبتمبر المقبل.

حديث نوت، جاء متوافقا مع ما دعا إليه زميله النمساوي، روبرت هولزمان، والذي يعتبر من كبار مؤيدي رفع الفائدة في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، الذي يتكون من 25 عضوا.

وقال هولزمان، إن "50 نقطة أساس يجب أن تكون الحد الأدنى في قرار سبتمبر"، وأضاف أن "75 نقطة أساس يجب أن تكون جزءا من النقاش".

ولا يوجد إجماع حتى الآن بين مسؤولي السياسة النقدية الأوروبية حول زيادة الفائدة بـ 75 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر، لكن هناك مخاوف كبيرة من أن التضخم أصبح مترسخا في الاقتصاد، والذي بلغ 8.9 بالمئة في يوليو، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.

وكان البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في يوليو الماضي، لأول مرة منذ 2011، بمقدار 50 نقطة أساس، بما يفوق التوقعات.

وفي أميركا، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمس، إلى أنه من المرجح أن يستمر الفيدرالي الأميركي في رفع تكاليف الاقتراض وتركها مرتفعة لبعض الوقت للحد من التضخم.