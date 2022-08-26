أظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، الصادرة أمس الخميس، أن مقياس هوامش الربح الإجمالية للشركات غير المالية، في الربع الثاني من العام الجاري، ارتفع إلى 15.5 بالمئة -وهي أكبر نسبة منذ عام 1950 - من 14 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وبحسب وزارة التجارة، فإن أرباح الشركات المعدلة قبل خصم الضرائب زادت بنسبة 6.1 بالمئة في الربع الثاني، وهي أسرع وتيرة في عام.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الشركات تمرر بشكل متزايد التكاليف المرتفعة للمستهلكين.

الزيادة الكبيرة في أرباح الشركات أثناء فترة انتشار كورونا، كانت أشعلت جدلا واسعا بأميركا، حول مدى تحملها جزءا من المسؤولية فيما يتعلق بارتفاع مستوى التضخم لأعلى مستوياته في أكثر من 40 عاما، وهي القضية التي أثارتها إدارة الرئيس جو بايدن.

وتراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة، إلى 8.5 بالمئة في يوليو الماضي على أساس سنوي، بأكثر من التوقعات، لكنه لا يزال عند مستوياته المرتفعة الأعلى منذ 4 عقود.