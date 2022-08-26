وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.6 بالمئة مدعوما بزيادة 1.4 بالمئة في سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الدولة.

وخلال الأسبوع، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بشكل طفيف من مستوى 10040 نقطة في 21 أغسطس، حتى 10097 نقطة بنهاية جلسة اليوم.

وزادت أسعار النفط الخام، التي تعتبر محفزا رئيسيا للأسواق المالية في الخليج، بما يصل إلى دولار، بعدما أدت بيانات أميركية جديدة إلى تراجع المخاوف من الركود، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة ترقبا لخطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وأشارت السعودية، أكبر منتج في أوبك، يوم الاثنين إلى إمكانية خفض الإنتاج لتحقيق التوازن في سوق النفط.

وقال فادي رياض، محلل السوق لدى "كابكس دوت كوم" إن بورصة أبوظبي شهدت أداء إيجابيا مع تغيير أسعار النفط اتجاهها.

وحقق مؤشر الأسهم الرئيسي لدبي ثالث مكسب أسبوعي وبلغ 1.3 بالمئة، على الرغم من إغلاقه دون تغيير، إذ عوضت مكاسب الأسهم المالية خسائر أسهم العقارات.

وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.5 بالمئة، بينما تراجع سهم إعمار العقارية 1.8 بالمئة.

وقفز سهم شركة التطوير العقاري يوم الأربعاء بنسبة أربعة بالمئة، بدعم خططها لزيادة حد الملكية الأجنبية.