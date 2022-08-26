وأظهرت مذكرة للمستثمرين تعيين بنكي باركليز وآي.إن.جي مستشارين مشتركين لهيكلة الاستدامة. وسينضم إليهما كمديرين مشتركين ومديرين للدفاتر كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك أوف أميركا سيكيوريتيز وجيه.بي مورغان وميزوهو وإس.إم.بي.سي نيكو، بحسب وكالة رويترز.

وسترتب البنوك سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين بدءا من يوم الاثنين. وسيتبع ذلك إصدار من السندات الخضراء الممتازة غير المضمونة بالحجم القياسي مما يعني أنها لن تقل على الأرجح عن 500 مليون دولار.

وستمول عائدات بيع السندات المزمعة أو تعيد تمويل قروض خضراء مؤهلة بموجب إطار عمل السندات الخضراء لبنك أبوظبي التجاري.

والسندات الخضراء هي أوراق مالية تصدرها الشركات أو الحكومات من أجل الحصول على تمويل، يكون متوافق مع معايير الحفاظ على البيئة.