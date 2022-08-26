وتهدف هذه الاتفاقيات إلى المساهمة في مضاعفة حجم صادرات معادن السنوية من منتجات الفوسفات والأمونيا إلى السوق الهندية بدءاً من عام 2023، كما تدعم بحث أوجه التعاون في مجال تطوير المنتجات والتكنولوجيا في صناعة الأسمدة، بحسب وكالة أنباء السعودية.

وشملت مذكرات التفاهم اتفاقية مع شركة "البوتاس الهندية المحدودة" لتوريد منتجات الفوسفات، واتفاقية مع شركة "ولاية غوجارات للأسمدة والكيماويات المحدودة" لتوريد الأمونيا.

فيما شهدت الاتفاقيتان الثالثة والرابعة التوقيع مع كل من شركة "كريشاك بهاراتي التعاونية المحدودة" وشركة "كورومانديل الدولية المحدودة" لتوريد منتجات الفوسفات والأمونيا، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات نمو متعددة، والتطوير التقني للمنتجات المختصة والهندسة الزراعية والحلول اللوجستية.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة معادن، روبرت ويلت، إلى أن الهند تعدّ أكبر سوق لاستيراد الفوسفات والأمونيا في العالم وتشهد زيادة مطردة في الطلب، مؤكداً بأن القرب الجغرافي بين البلدين يسهم في تعزيز الشراكة الوثيقة بين معادن والسوق الهندية.

وأشاد ويلت بعلاقة التعاون التي تمتد إلى سنوات طويلة منذ تصدير الأسمدة إلى الهند لأول مرة في عام 2011، مشيرا إلى أن معادن تصدّر اليوم نحو 1.7 مليون طن من منتجات الفوسفات والأمونيا إلى السوق الهندية سنوياً.

وأوضح ويلت أن شركة معادن افتتحت أول مكتب لها في الهند في مايو عام 2020، بهدف ترسيخ التزامها بالسوق الهندية وحرصاً منها على أن تكون أقرب إلى عملائها، مشيراً إلى أن الهند تعتبر سوقاً إستراتيجية لشركة معادن بصفتها شركة عالمية رائدة في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وأكبر مورد للأسمدة الفوسفاتية إلى الهند، مؤكداً التزام معادن بمواصلة تعزيز علاقاتها مع الشركات الهندية.

وشدّد ويلت على أهمية هذه الاتفاقيات الجديدة في تعزيز دور معادن كجهة فاعلة رئيسة في الأمن الغذائي العالمي، والمساهمة في توطيد العلاقة الراسخة بين المملكة وجمهورية الهند.

وتقوم معادن حالياً بتطوير مشروع ثالث للفوسفات وهو مشروع "فوسفات 3" الذي سيسهم في تعزيز قدرة معادن على توريد الأسمدة الفوسفاتية بمقدار 3 ملايين طن بهدف الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 9 ملايين طن خلال السنوات القادمة.