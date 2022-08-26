وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة، ويتجه لإنهاء الأسبوع على هبوط بنسبة 0.5 بالمئة.

وأظهر مسح أن ثقة المستهلكين في ألمانيا ستسجل مستوى قياسيا منخفضا للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر مع استعداد الأسر لارتفاع فواتير الطاقة، في حين ارتفعت ثقة المستهلكين في فرنسا بشكل غير متوقع في أغسطس.

وارتفعت أسهم شركات التعدين اليوم الجمعة مع صعود أسعار النحاس على أمل أن تعزز إجراءات التحفيز الجديدة من الصين الطلب. وارتفعت أسهم التكنولوجيا بنسبة واحد بالمئة.

وتراجع سهم (إس.إيه.إس) بعد إعلانها عن تكبد خسائر أكبر في الفترة من مايو حتى يوليو، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.