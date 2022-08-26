وبحلول الساعة 0410 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 100.21 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 88 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 93.40 دولار للبرميل. وقفز الخامان في المعاملات المبكرة بما يصل إلى دولار للبرميل بعد التراجع بنحو دولارين أمس الخميس.

وعلى الرغم من الضبابية المرتبطة بوتيرة رفع الفائدة في الولايات المتحدة للسيطرة على التضخم، فإن المخاوف المتعلقة بتقويض الطلب على النفط انحسرت هذا الأسبوع، مما يضع عقود الخامين على مسار تسجيل مكاسب بنحو 3 بالمئة خلال الأسبوع.

وتلقت الأسعار دعما أيضا من توقعات فرض منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" قيود على الإنتاج لموازنة تأثير زيادة الإنتاج في إيران.

وقالت مصادر لرويترز، إن التخفيضات المحتملة للإنتاج في تكتل أوبك+ التي ناقشتها السعودية هذا الأسبوع ستتزامن على الأرجح مع عودة إيران إلى أسواق النفط إذا توصلت طهران إلى اتفاق نووي مع الغرب.