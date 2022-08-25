وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي 60.04 نقطة أو بنسبة 0.18 بالمئة إلى 33029.27 نقطة.

وارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 12.49 نقطة أو بنسبة 0.30 بالمئة إلى 4153.26 نقطة في بادية الجلسة، في حين زاد المؤشر "ناسداك" المجمع 74.84 نقطة، أو بنسبة 0.60 بالمئة، إلى 12506.37 نقطة.

ويترقب المستثمرون ندوة جاكسون هول السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بحثا عن مؤشرات حول توقعات السياسة النقدية للفيدرالي، والوتيرة المستقبلية لرفع معدلات الفائدة بالولايات المتحدة لكبح التضخم.

وكانت الأسهم الأوروبية قد ارتفعت في مستهل جلسة اليوم، بعدما فاقت بيانات الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد ألمانيا، أكبر اقتصاد في القارة، توقعات المحللين، بينما حد القلق قبل صدور محضر أحدث اجتماع للبنك المركزي الأوروبي من المكاسب.

وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش. وقفزت أسهم شركات الطاقة 1.2 بالمئة لتقترب من أعلى مستوى لها في 12 أسبوعا مع ارتفاع أسعار النفط الخام بفعل زيادة المخاوف من شح الإمدادات.