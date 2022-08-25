وارتفع مؤشر "إم.إس.سي.آي" أكبر مؤشر للأسهم في آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.7 بالمئة، مع ترقب المستثمرين مؤتمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السنوي في جاكسون هول، للبحث عن دلائل عن مدى رفع معدلات الفائدة بالمستقبل.

ومن المقرر عقد مؤتمر السياسات النقدية السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنج غدا الجمعة.

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 1.1 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم "إعمار العقارية" بنسبة 4.7 بالمئة إلى 6.25 درهم ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أوائل شهر مايو، بفعل خطط الشركة لرفع حد الملكية الأجنبية.

وصعد مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.5 بالمئة مدفوعا بزيادة 0.7 بالمئة في سهم مصرف الراجحي والارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة في سهم شركة التعدين السعودية العربية.

وارتفعت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، مع تصاعد المخاوف من شح الإمدادات في ظل وجود اضطرابات في الصادرات الروسية، مما قد يدفع منتجين رئيسيين إلى تخفيض الإنتاج، فضلا عن إغلاق مصفاة تكرير أميركية بشكل جزئي.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.2 بالمئة مدعوما بزيادة سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.3 بالمئة.