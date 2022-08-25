وقالت الشركة في بيان إن صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية بلغ 341 مليون جنيه (17.8 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري بزيادة 98 بالمئة عن 172 مليون جنيه (9 ملايين دولار) قبل عام، فيما زاد إجمالي الإيرادات 36 بالمئة على أساس سنوي ليسجل 1.6 مليار جنيه (83.4 مليون دولار).

وعزا الرئيس التنفيذي للشركة، هشام جوهر، القفزة في الأرباح إلى "استمرار الشركة في تحقيق نتائج إيجابية عبر كل قطاعات أعمال بنك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية... شهد النصف الأول من العام الجاري تحقيق المجموعة لصافي ربح 341 مليون جنيه، بالإضافة لتمديد تسهيلات ائتمانية إضافية بواقع 5.7 مليار".

وبلغ إجمالي محفظة التمويل 15.4 مليار جنيه، بارتفاع سنوي 36 بالمئة، وهو ما قالت "سي .آي كابيتال" إنه جاء مدعوما بارتفاع قوي في أنشطة التمويل غير المصرفي لكل الشركات التابعة التي ساهمت في تحقيق 81 بالمئة من إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام.

وبلغ صافي دخل الفائدة 582 مليون جنيه، بارتفاع 41 بالمئة على أساس سنوي، فيما بلغ هامش صافي دخل الفائدة 8.7 بالمئة.

وشهد صافي الربح التشغيلي ارتفاعا بأكثر من الضعف على أساس سنوي بلغ 115 بالمئة ليصل إلى 567 مليون جنيه.

وتقدم سعر سهم الشركة بنحو 0.5 بالمئة في التعاملات المبكرة بالبورصة المصرية اليوم.