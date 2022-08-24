وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي الروسي "روستات"، اليوم الأربعاء، أن إنتاج النفط، مع استبعاد مكثفات الغاز، بلغ 42.2 مليون طن الشهر الماضي، ارتفاعا من 40.7 مليون طن في يونيو.

وأضاف أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال وصل إلى 2.3 مليون طن في يوليو، مرتفعا 25 بالمئة على أساس سنوي، لكنه منخفض بنسبة 7 بالمئة من يونيو.

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الفترة من يناير إلى نهاية يوليو 19.1 مليون طن، مرتفعا بنسبة 9.6 بالمئة عن الفترة نفسها في 2021.

وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي 36.5 مليار متر مكعب الشهر الماضي، منخفضا 24.5 بالمئة على أساس سنوي و6.9 بالمئة من يونيو 2022.