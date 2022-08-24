وأظهرت بيانات حكومية تم الإعلان عنها اليوم الأربعاء، أنه وعلى أساس شهري، فقد زادت واردات الخام للهند بنسبة 6.4 بالمئة من يونيو.

وخفضت الهند في يوليو واردات الخام من روسيا للمرة الأولى منذ مارس، في حين زادت الإمدادات من السعودية للمرة الأولى في خمسة أشهر.

ومن ناحية أخرى، ارتفع إنتاج شركات تكرير النفط الهندية في يوليو بنسبة 10.5 بالمئة عن مستواه قبل عام، في حين بلغ إنتاج النفط الخام 600 ألف برميل يوميا، منخفضا 3.8 بالمئة على أساس سنوي.

وأظهر البيانات، التي نشرت على الموقع الإلكتروني لخلية التخطيط والتحليل البترولي، أن واردات المنتجات النفطية زادت 5.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.73 مليون طن بينما تراجعت الصادرات 0.4 بالمئة.

ولدى الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، طاقة تكريرية فائضة، كما أنها تقوم بتصدير الوقود المكرر.