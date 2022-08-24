وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام هبطت 3.3 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس إلى 421.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين شملهم استطلاع أجرته رويترز أشارت إلى انخفاض قدره 933 ألف برميل.

وانخفض مخزون البنزين 27 ألف برميل إلى 215.6 مليون برميل في حين توقع المحللون في استطلاع رويترز هبوطا قدره 1.5 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 661 ألف برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 111.6 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن ترتفع 580 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفع بمقدار 862 ألف برميل يوميا إلى 1.99 مليون برميل يوميا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بأكثر من ثمانية ملايين برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 453.07 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يناير 1985 .

وأظهرت بيانات من الوكالة الحكومية أيضا أن إنتاج النفط الأميركي قد تراجع 100 ألف رميل يوميا إلى 12 مليون برميل يوميا.

وهبطت صادرات الخام الأسبوع الماضي إلى 4.2 مليون برميل يوميا بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 5 ملايين برميل يوميا في الأسبوع السابق.