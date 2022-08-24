وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الأربعاء إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة، على أساس العقود الموقعة، انخفض 1.0 بالمئة إلى 89.8 الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2020. وتراجعت العقود في ثمانية من الأشهر التسعة الماضية.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن عقود شراء المساكن القائمة، التي تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين، ستهبط 4.0 بالمئة. وعلى أساس سنوي هوت مبيعات المنازل القائمة 19.9 بالمئة في يوليو.

وكانت وزارة التجارة الأميركية قالت أمس الثلاثاء إن مبيعات المنازل الجديدة هوت بنسبة 12.6 بالمئة إلى معدل سنوي قدره 511 ألف وحدة الشهر الماضي. وعدّلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر يونيو بالخفض إلى 585 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 590 ألف وحدة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تنخفض مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل جزءا صغيرا من مجمل مبيعات المساكن في أكبر اقتصاد في العالم، إلى معدل قدره 575 ألف وحدة.

ويشهد الاقتصاد الأميركي تراجعا منذ بداية العام، حيث انكمش بنسبة 0.9 بالمئة في الربع الثاني من العام، بعد انكماشه بنسبة 1.6 بالمئة في الربع الأول، وهو ما يهدد الولايات المتحدة بالدخول في موجة ركود، نتيجة تشديد السياسات النقدية.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة 4 مرات هذا العام، بإجمالي 225 نقطة أساس، من أجل السيطرة على معدلات التضخم الأعلى منذ 40 عاما، وسط توقعات بالمزيد خلال الفترة المقبلة.