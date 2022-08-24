وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم الأربعاء إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية عدا الطائرات، وهي من المؤشرات التي تحظى بمتابعة وثيقة على خطط إنفاق الشركات، زادت 0.4 بالمئة الشهر الماضي، مقابل 0.9 بالمئة في يونيو.

كان اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع هذه الطلبيات 0.3 بالمئة في يوليو.

ويشهد الاقتصاد الأميركي تراجعا منذ بداية العام، حيث انكمش بنسبة 0.9 بالمئة في الربع الثاني من العام، بعد انكماشه بنسبة 1.6 بالمئة في الربع الأول، وهو ما يهدد الولايات المتحدة بالدخول في موجة ركود، نتيجة تشديد السياسات النقدية.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة 4 مرات هذا العام، بإجمالي 225 نقطة أساس، من أجل السيطرة على معدلات التضخم الأعلى منذ 40 عاما، وسط توقعات بالمزيد خلال الفترة المقبلة.