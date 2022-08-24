وأوضح هانزيوس في تصريحات لوكالة بلومبيرغ، أنه يستبعد تخلي المسؤولين وصناع السياسة النقدية عن مسارهم المتشدد في سياساتهم حاليًا.

ويرى هانزيوس أن الفيدرالي يمكن أن يتحول إلى تطبيق سياسات نقدية أقل تشددا وأن يخفض معدلات الفائدة إذا دخل اقتصاد الولايات المتحدة في حالة ركود، مشيرًا إلى أن الأوضاع الحالية ترجح مقاومة الفيدرالي لفكرة خفض الفائدة.

ويسعى مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على نسب التضخم المرتفعة عن طريق رفع معدلات الفائدة، وهي سياسة يرى الخبراء أن الفيدرالي سيستمر في تطبيقها حتى يصل إلى النسبة المرجوة بحدود 2 بالمئة.

وقال هانزيوس إن مستويات التضخم قد تظل مرتفعة ولمدة عام قادم على الأقل، مشيرًا إلى أن عام 2023 سيشهد تحسنا في نسب التضخم، ولكنها ستظل بعيدة على الأرجح من النسبة المستهدفة من قبل الفيدرالي.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدل الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي في نهاية يوليو الماضي، وبأعلى وتيرة زيادة منذ 1980، في مسعى منه لتهدئة أعلى معدل للتضخم تشهده الولايات المتحدة منذ عقد الثمانينات.