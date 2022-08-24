وقالت "ماجد الفطيم"، إن أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ارتفعت بنسبة 18 بالمئة، لتصل إلى 1.9 مليار درهم (517 مليون دولار). وأضافت أنها حافظت على ميزانية عمومية متينة بإجمالي أصول تقدر قيمتها بنحو 62.9 مليار درهم (17 مليار دولار)، فيما استقر صافي الدين عند 11.2 مليار درهم (3 مليارات دولار).

وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة": "إن بوادر الانتعاش الاقتصادي الإقليمي التي تلوح في الأفق... تدعو للتفاؤل، ولكن لا يمكننا الاستهانة بالتحديات الراهنة خاصة تلك المتعلقة بسلاسل الإمداد والتضخ".

واستفادت شركة ماجد الفطيم الإماراتية من النمو القوي في مبيعات التجزئة، المدفوعة بتزايد طلب المستهلكين على الشراء الرقمي، بحسب البيان.

وفيما يتعلق، بأعمال "ماجد الفطيم العقارية"، ذكر البيان إن إيراداتها ارتفعت بنسبة 51 بالمئة إلى 2.4 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.4 مليار درهم، بزيادة بنسبة 27 بالمئة على أساس سنوي.

أما ماجد الفطيم للتجزئة، فقد ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 9 بالمئة إلى 14.4 مليار درهم في النصف الأول من 2022، بينما انخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9 بالمئة إلى 567 مليون درهم.

وذكر البيان، أن شركة ماجد الفطيم للتسلية والترفيه والسينما، سجلت زيادة في الإيرادات بنسبة 56 بالمئة لتصل إلى 784 مليون درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 33 مليون درهم إماراتي، مدفوعا برفع القيود التي فرضت على القدرة الاستيعابية للأماكن العامة.

ووصل عدد الزيارات في دور العرض السينمائي إلى 8.8 مليون زيارة، مسجلا ارتفاعا في نسبة الإقبال وصلت إلى 60 بالمئة.

وحققت شركة ماجد الفطيم للأزياء "أسلوب الحياة"، زيادة في الإيرادات بنسبة 42 بالمئة لتصل إلى 360 مليون درهم، فيما ارتفعت الأرباح بقيمة 3 ملايين درهم قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مدفوعة بشكل أساسي بتوسعات "لولو ليمون" الدولية وزيادة مبيعات "سي بي 2" و"أبركرومبي آند فيتش" و"ليجو" و"أول سينتس" و"كريت آند باريل".

يذكر أن مجموعة "ماجد الفطيم" تأسست عام 1992، وهي تعمل في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وقد توفى مؤسسها ماجد الفطيم، في ديسمبر 2021 عن عمرٍ يناهز 87 عاما.

يعمل في مجموعة ماجد الفطيم أكثر من 45 ألف موظف، وهي تتواجد في 17 سوقا حول العالم. وتمتلك وتدير الشركة حاليا 29 مركز تسوق و13 فندقا و4 مشاريع مدن متكاملة، ومن أبرز مراكزها "مول الإمارات، و"مول مصر"، ومراكز "سيتي سنتر".