وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، بحلول الساعة 0716 بتوقيت غرينتش، ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في شهر بفعل أداء سيء لقطاع التعدين.

لكن المؤشر الفرعي للطاقة صعد 0.2 بالمئة مواصلا تحقيق مكاسب لليوم السابع على التوالي.

ويتوخى المستثمرون الحذر قبيل ندوة جاكسون هول، بعد أن أكد نيل كاشكاري رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس أمس الثلاثاء تركيز البنك المركزي الأميركي على السيطرة على التضخم قبل أي شيء.

وتترقب السوق أيضا محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي يصدر غدا الخميس والمرجح أن يبدو متشددا أيضا.

وارتفع سهم ريتشمونت 1.6 بالمئة بعد إعلان الشركة أن فارفيتش ستستحوذ على حصة 47.5 بالمئة من يوكس نت-إيه-بورتر، وهي وحدة لمبيعات الأزياء بالتجزئة تابعة لمجموعة السلع الفاخرة وتتكبد خسائر، وأن العبار ستحصل على 3.2 بالمئة.

وانخفض سهم بافاريان نورديك اثنين بالمئة، بعد أن قالت شركة التكنولوجيا الحيوية الدنمركية إنها تبذل "كل جهد ممكن" لتلبية الطلب المرتفع على لقاح جدري القرود في شتى أنحاء العالم، مبقية على توقعاتها لأعمالها لهذا العام.