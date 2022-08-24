وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1746.18 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه 0.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 بالمئة إلى 1769.20 دولار.

واستقر الدولار قرب ذروته في الآونة الأخيرة مقابل العملات المنافسة مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وسيتركز الاهتمام على خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في المؤتمر السنوي العالمي للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج، يوم الجمعة، للحصول على مزيد من الإشارات حول احتمالات رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وكان نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، في منيابوليس أحدث مسؤول يؤكد على أن تركيز البنك المركزي ينصب على السيطرة على التضخم قبل أي شيء آخر.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في المجمل منذ مارس لاحتواء ضغوط التضخم وأشار إلى أن المزيد من التشديد سيعتمد على البيانات الاقتصادية.

وتزيد معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 19.05 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 875.95 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1976.28 دولار.