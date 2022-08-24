وأشار إلى عودة ظهور متحور أوميكرون لكوفيد-19 والحرب في أوكرانيا واستمرار التضخم وارتفاع معدلات الفائدة كأسباب للتباطؤ.

وخفض البيت الأبيض أيضا توقعاته للتضخم للعام الحالي إلى 6.6 بالمئة، من 2.9 بالمئة في تقديرات مارس.

وعدًل متوسط معدل البطالة للعام 2022 بخفض طفيف إلى 3.7 بالمئة، من 3.9 بالمئة في تقديرات مارس آذار.

عجز الميزانية

كما عدًل البيت الأبيض يوم أمس توقعاته للعجز في العام المالي 2022 إلى 1.032 تريليون دولار، بانخفاض قدره 383 مليار دولار عن توقعاته للميزانية التي صدرت في مارس، بما يعكس زيادة في الإيرادات وتراجعا طفيفا في الإنفاق.

ولا تشمل التوقعات الجديدة، التي اكتملت في التاسع من يونيو، تشريعات تم إقرارها منذ ذلك الحين من بينها قانون دعم صناعة وبحوث أشباه الموصلات البالغ قيمته 52 مليار دولار وحزمة زيادات ضريبية قدرها 430 مليار دولار واستثمارات في الرعاية الصحية والطاقة النظيفة.

وينتهي العام المالي 2022 في الثلاثين من سبتمبر.

وتوقع البيت الأبيض أن عجز الميزانية للعام المالي 2023 سيبلغ 1.3 تريليون دولار، بزيادة قدرها 146 مليار دولار عن توقعاته في مارس.