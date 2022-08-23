وتأتي الزيادة في مخزونات الغاز لدى أكبر اقتصاد في أوروبا على الرغم من الانخفاض الحاد في عمليات التوريد من الجانب الروسي، منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي.

ووصل معدل تخزين الغاز في ألمانيا إلى 80.14 بالمئة من السعة الإجمالية، وفقا لأرقام وزارة الصناعة.

وكتب رئيس وكالة الشبكة الاتحادية، وهى الهيئة المنظمة لشؤون الطاقة في ألمانيا، كلاوس مولر، على حسابه على تويتر أن منشآت التخزين ”يتم ملؤها بشكل مطرد”، لكنه حذر من أن يؤدي التوقف المخطط لمدة ثلاثة أيام للتسليم عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" من روسيا الأسبوع المقبل إلى تقويض هذه الجهود بشكل مؤقت.

وتعتمد ألمانيا على الغاز الطبيعي لتشغيل المصانع وتدفئة المنازل والشركات وتوليد الكهرباء.

وشكلت زيادة الاحتياطي محورا رئيسيا للحكومة الألمانية منذ بدء أزمة أوكرانيا تحسبًا لانقطاع إمدادات الغاز من روسيا قبل شتاء العام الجاري.

وبلغت سعة التخزين في البلاد نحو 56 بالمئة عندما بدأت شركة الطاقة الروسية "غازبروم" بقطع الإمدادات عبر "نورد ستريم 1" في منتصف شهر يونيو.

وتقول روسيا إن توقف إمدادات الغاز وتقليلها يأتي نتيجة لأعمال الصيانة، بينما ترى السلطات الألمانية أن موسكو تحاول استخدام الغاز كسلاح سياسي.

وجرى تشغيل "نورد ستريم 1" في الأسابيع الأخيرة بنسبة 20 بالمئة من سعته القصوى.

وأعلنت شركة "غازبروم"، يوم الجمعة، أن خط الأنابيب سيغلق في الفترة من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر، بسبب ما قالت إنه ”صيانة روتينية” في محطة ضغط.

وتعد ألمانيا واحدة من عدة دول أوروبية تضررت من تخفيضات في إمدادات الغاز الطبيعي الروسي منذ بدء الحرب.

وأدى تضاؤل الإمدادات والمخاوف من المزيد من التخفيضات والطلب القوي إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على مؤشر "تي تي إف" الأوروبي إلى مستويات قياسية هذا الشهر، مما أدى إلى زيادة التضخم ورفع احتمالية حدوث ركود في أوروبا.