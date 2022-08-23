ويترقب المستثمرون إعلان بيانات من قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 30.09 نقطة أو بنسبة 0.09 بالمئة عند بدء التداولات إلى 33033.52 نقطة.

وهبط المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 4.90 نقطة أو بنسبة 0.12 بالمئة عند الافتتاح إلى 4133.09 نقطة، كما تراجع مؤشر "ناسداك" المجمع 1.20 نقطة، أو 0.01 بالمئة، إلى 12380.37 نقطة عند الفتح.

وكانت المؤشرات الأوروبية قد تراجعت في ثاني جلسات الأسبوع، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لمجموعة مهمة من البيانات الاقتصادية، لقياس قوة الشركات، في بيئة تعاني من معدلات تضخم مرتفعة، وسط قلق بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وضعف التوقعات الاقتصادية.

وانخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي لثالث جلسة على التوالي، وتراجع بنسبة 0.2 بالمئة ليحوم قرب أدنى مستوى في شهر.