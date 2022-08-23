وبحسب بيان للشركة، اليوم الثلاثاء، كانت الشركة قد سجلت صافي أرباح بقيمة 1.7 مليار درهم (460 مليون دولار) في النصف الأول من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن صافي أرباح النصف الأول من 2022 تجاوز صافي أرباح عام 2021 بأكمله.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، عبد الناصر بن كلبان، في تصريحات لرويترز إنه يتوقع أن تكون ظروف السوق أكثر تحديا في النصف الثاني، لكن الشركة ستظل على مسار تحقيق عام قوي بشكل عام.

وتتوقع الشركة أن يكون 2022 عاما قياسيا آخر، بعد نتائج قياسية سجلتها الشركة في العام الماضي.

ومن جهة أخرى، قال المدير المالي للشركة، زهير الرجراجي، لرويترز إن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، وأن أسعار الألمونيوم قد تراجعت بالفعل عن مستوياتها المرتفعة، لذلك قد لا تشهد الشركة نفس أسعار الألمونيوم في النصف الثاني من العام.

وحققت الشركة أرباحا معدلة قبل خصم الفائدة والضرائب ومخصصات انخفاض القيمة وإطفاء الدين بلغت 7.6 مليار درهم (2.07 مليار دولار) في النصف الأول من العام مقارنة مع 3.5 مليار درهم (950 مليون دولار) في النصف الأول من 2021.

وقال الرجراجي إن العوامل التي ستؤثر على أسعار الألمونيوم في الاثني عشر شهرا المقبلة تشمل أوضاع الاقتصاد الكلي بشكل عام، والطلب العالمي، وسياسة "صفر كوفيد" التي تطبقها الصين وأسعار الطاقة، لا سيما في أوروبا بسبب الأزمة الأوكرانية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن الطرح العام الأولي جزء من الخطة، ولكن الأمر متروك للمساهمين لاتخاذ قرار بخصوص موعد إدراج الشركة، وأنهم لم يعطوا موافقتهم على الأمر حتى الآن.

وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم مملوكة مناصفة لشركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادة لأبوظبي، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، صندوق الثروة السيادي لدبي.