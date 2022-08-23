وذكرت وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن نحو 719.5 ألف طن قد تم تصديره بموجب اتفاق تصدير الحبوب عن طريق نحو 33 سفينة شحن غادرت الموانئ الأوكرانية.

وقدر مركز التنسيق المشترك في تركيا، والذي يراقب تنفيذ الاتفاق، الكمية الإجمالية للحبوب والمواد الغذائية المصدرة من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود منذ التوصل إلى الاتفاق بأكثر من 721 ألف طنا.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وأغلقت موانئها على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وفُتحت ثلاثة موانئ على البحر الأسود بموجب الاتفاق الذي وقعته موسكو وكييف في 22 يوليو.

وبالإضافة إلى السفن التي غادرت أوكرانيا بالفعل، قالت وزارة الزراعة إن 18 سفينة أخرى يجري تحميلها بشحنات الآن، وتنتظر الإذن بمغادرة الموانئ الأوكرانية.

وأضافت الوزارة أن صادرات الحبوب الأوكرانية قد تصل إلى 4 ملايين طن في أغسطس، مقارنة بـ 3 ملايين طن في يوليو.

وكانت الوزارة قد ذكرت في بيان منفصل أن صادرات السلع الزراعية الأوكرانية الرئيسية تراجعت بمقدار النصف تقريبا منذ بدء الأزمة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.