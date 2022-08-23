وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا إلى 96.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 0004 بتوقيت غرينتش، بعد جلسة متقلبة أمس الاثنين عندما هبطت بأكثر من 4 دولارات قبل تقليص الخسائر لتقترب من الاستقرار.

وارتفعت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا إلى 90.73 دولار للبرميل.

وتراجع برنت 12 بالمئة والخام الأميركي ثمانية في المئة هذا الشهر.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان قد قال أمس الاثنين إن المنظمة تقف على أهبة الاستعداد لخفض الإنتاج لتصحيح الانخفاض الأخير في أسعار النفط، الذي يرجع إلى ضعف سيولة سوق العقود الآجلة ومخاوف الاقتصاد الكلي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الوزير قوله إن أوبك+ لديها الوسائل والمرونة للتعامل مع التحديات.

في غضون ذلك، تواجه أوروبا اضطرابا جديدا في إمدادات الطاقة بسبب الأضرار التي لحقت بنظام خطوط الأنابيب التي تنقل النفط من كازاخستان عبر روسيا، مما يزيد المخاوف من انخفاض إمدادات الغاز.