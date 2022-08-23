وأضافت الشركة في بيان أن "هايدن 4" ستبدأ إنتاج الكهرباء في 29 أغسطس الجاري، وحتى 30 أبريل 2023.

وحسب تقارير صحفية سابقة، فقد دعا مسؤولون ألمان إلى تسريع تدابير مواجهة أزمة الطاقة، مثل استبدال محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز بتلك التي تعمل بالفحم.

وفي ديسمبر 2020، أعلنت "يونيبر" أن "هايدن 4" ستوقف الإنتاج التجاري مع قيام هيئة تنظيم الطاقة في ألمانيا بإدراجها في قائمة محطات الكهرباء التي قد تغلق في مقابل تعويضات، لمحاربة التلوث الكربوني.

ومنذ منتصف 2021، دعمت "هايدن 4" شبكة الكهرباء في ألمانيا كمحطة احتياطية، لكنها لم تنتج أي كهرباء للسوق.

وهبطت أسهم "يونيبر"، أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، 7.7 بالمئة، لتحوم قرب مستوى قياسي منخفض مع تخوف المستثمرين من شح في إمدادات الغاز من روسيا.