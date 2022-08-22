وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام قد هبطت في احتياطيات الطوارئ إلى 453.1 مليون برميل وهو أدنى مستوى منذ يناير 1985.

وتعتبر الكمية التي جرى سحبها من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، والبالغة 8.1 مليون برميل، هي الأكبر منذ نهاية أبريل الماضي.

وفي 10 من شهر أغسطس الجاري، كان قد انخفض مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة بنحو 5.3 مليون برميل، ليصل إلى أدنى مستوى منذ أبريل عام 1985، ويسجل 464.56 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع في الأسبوع الأول من شهر أغسطس بمقدار 231 ألف برميل يوميا إلى 4.06 مليون برميل يوميا.