وبدأ المؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة التداول في بورصة "وول ستريت" منخفضا 120.15 نقطة، أو بنسبة 0.36 بالمئة، إلى 33586.59 نقطة.

بينما تراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" القياسي 33.40 نقطة، أو بنسبة 0.79 بالمئة، إلى 4195.08 نقطة.

وتراجع المؤشر "ناسداك" المجمع 182.05 نقطة، أو بنسبة 1.43 بالمئة، إلى 12523.16 نقطة.

وكانت مؤشرات الأسهم الأوروبية قد هبطت خلال تداولات اليوم، في ظل تراجع الأسواق الرئيسية بالمنطقة، وسط مخاوف بين المستثمرين من اتخاذ إجراءات متشددة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي.

وانخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش.

وقاد الانخفاضات أسهم شركات الكيماويات والسيارات والتكنولوجيا، في حين ارتفعت أسهم شركات المناجم بنحو 0.4 بالمئة.