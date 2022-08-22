وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن اقتصاد بريطانيا قد انكمش بنسبة 11 بالمئة، في مراجعة أعلنها المكتب اليوم الاثنين، ليرفع النسبة السابقة، والتي قدرت انكماش اقتصاد بريطانيا بنسبة 9.3 بالمئة.

وتجعل هذه المراجعة الانكماش الذي شهدته بريطانيا هو الأسوأ منذ عام 1709، حينما شهدت المملكة المتحدة ظاهرة تسمى بـ "الصقيع العظيم"، والتي كانت أسوأ شتاء شهدته القارة الأوروبية في نحو 500 عامًا.

وأوضحت البيانات أن اقتصاد بريطانيا قد انكمش بنسبة 21 بالمئة في الربع الثاني من 2020، عندما شهدت البلاد ذروة انتشار فيروس كورونا، بدلا من النسبة المعلنة سابقًا عند 19.4 بالمئة.

وتأتي التعديلات الجديدة على نسبة الانكماش خلال العام الأول لوباء كورونا، بعد أن أعلن مكتب الاحصاءات الوطنية امتلاكه المزيد من البيانات الأكثر تفصيلا عن مدى تأثر الاقتصاد خلال الجائحة.

وكان مكتب الإحصاءات الوطنية قد أعلن في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري أن الاقتصاد البريطاني قد انكمش في شهر يونيو الماضي بنسبة 0.6 بالمئة على أساس شهري، وبنسبة 0.1 بالمئة خلال الربع الثاني من العام.