وكتب الشيخ محمد بن راشد على صفحته الخاصة على تويتر: "نمونا الاقتصادي تصاعدي راسخ، وبيئة التجارة لدينا هي الأفضل، وبنيتنا التحتية لا تجاريها أي دولة، ومنهجنا الاقتصادي ثابت وعادل ومنفتح على الجميع .. ومتفائلين بعام اقتصادي جديد مليء بالعمل والإنجاز والمشاريع الفريدة".

وتفصيلا.. أظهرت البيانات نمو حجم الصادرات غير النفطية في الإمارات بنسبة 8 بالمئة إلى 180 مليار درهم في النصف الأول من 2022، كما سجلت عمليات إعادة التصدير أرقاما تاريخية باقترابها من حاجز 300 مليار درهم للمرة الأولى وبنسبة نمو 55 بالمئة.

كما لامس حجم واردات الإمارات مستوى 580 مليار درهم خلال النصف الأول من 2022 بنسبة نمو 28 بالمئة.

وارتفع صافي الفائض الحكومي للإمارات بأكثر من الضعف في الربع الأول من العام الجاري ليسجل 36.4 مليار درهم (9.9 مليار دولار)، بحسب بيانات حديثة لوزارة المالية الإماراتية.

ومن المتوقع، أن يشهد الاقتصاد الإماراتي نموا قويا هذا العام، يصل إلى 5.4 بالمئة بحسب توقعات مصرف الإمارات المركزي، وذلك مقارنة مع 3.8 بالمئة في 2021.