وانخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ 5 أسابيع بعد أن أعلنت روسيا عن توقف لمدة 3 أيام لإمدادات الغاز الأوروبية عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 في نهاية هذا الشهر مما أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة.

وانخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من عامين بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الإقراض الرئيسية مما أضاف إلى سلسلة من إجراءات التيسير النقدي التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الذي يعاني من قيود كوفيد-19 وأزمة العقارات.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية بما في ذلك اليورو، إلى 108.26 لأول مرة منذ 15 يوليو وارتفع آخر مرة 0.074 بالمئة إلى 108.23.

وارتفع الدولار مقابل الين، والذي يعتبر شديد الحساسية للعائدات الأمريكية إلى 137.40 يناً يابانياً في أعلى مستوى له منذ 27 يوليو.

وارتفع الدولار إلى 6.8308 يوان في التداول الداخلي لأول مرة منذ سبتمبر 2020 بعد أن خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة الرئيسية للقروض لمدة عام وخمس سنوات كما كان متوقعا على نطاق واسع. جاء ذلك بعد أن خفف البنك تكاليف الاقتراض في خطوة مفاجئة الأسبوع الماضي.

ومقابل اليوان في الخارج وصل الدولار إلى 6.8520 وهو أيضا أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2020.

وفي غضون ذلك انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له إلى 1.0026 دولار لأول مرة منذ 15 يوليو قبل أن يتم تداوله منخفضا 0.13 بالمئة عند 1.0027 دولار.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.23 بالمئة إلى 1.1805 دولار ليقترب من أدنى مستوى له منذ 5 أسابيع يوم الجمعة عند 1.17925 دولار.