وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1746.06 دولار للأونصة، الساعة 0131 بتوقيت غرينتش بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ 28 يوليو إلى 1743.83 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة. وفقد الذهب ما يقرب من ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1758.80 دولار.

وارتفع الدولار 0.1 في المئة إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر أمام عملات منافسة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وقال اقتصاديون في استطلاع لرويترز إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر وسط توقعات بأن التضخم وصل ذروته ومخاوف متزايدة من الركود.

وقالت سلسلة من مسؤولي البنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي إن على البنك مواصلة رفع تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم المرتفع.

والذهب حساس للغاية لارتفاع الفائدة الأميركية لأنه يؤدي إلى زيادة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة لمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 19.06 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 893.38 دولار وزاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2129.21 دولار.