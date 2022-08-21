كانت المؤسسة، التي يقودها رئيس جديد عينته حكومة الوحدة الوطنية الشهر الماضي، قد قالت يوم 23 يوليو إن الإنتاج بلغ 860 ألف برميل يوميا وإنها تسعى لزيادته إلى 1.2 مليون برميل خلال أسبوعين.

وسجلت صادرات الخام الليبية مستوى 1.2 مليون برميل يوميا في أوقات من العام الماضي أيضا.

وفي أواخر يوليو الماضي، استأنفت ليبيا إنتاجها من النفط الخام في عدة حقول نفطية، بعد رفع حالة القوة القاهرة عن صادرات النفط، وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية حينها، أنها تهدف إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميا في غضون أسبوعين.

وبلغت إيرادات النفط الليبية في الأشهر السبعة الأولى من 2022 نحو 56.1 مليار دينار (حوالي 11.54 مليار دولار)، بحسب بيان سابق من البنك المركزي الليبي.

وكانت ليبيا قد حققت إيرادات نفطية قياسية تجاوزت 103 مليارات دينار (21 مليار دولار) العام الماضي.