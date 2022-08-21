وما زال الأردن يعاني في ظل وباء فيروس كورونا الذي أثر سلبا على الاستثمار الأجنبي، وتحويلات المغتربين وهما أهم روافد العملة الصعبة في المملكة.

وكانت بيانات وزارة المالية، أظهرت قبل أيام، ارتفاع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 1.2 بالمئة إلى 29.07 مليار دينار (41 مليار دولار) مقارنة مع 28.7 مليار دينار في نهاية 2021، بحسب وكالة رويترز.

وأظهرت الإحصاءات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية مايو الماضي بلغ 13.8 مليار دينار والدين الخارجي نحو 15.2 مليار دينار.

وبهذا تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 88.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.