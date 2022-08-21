وتعتبر الكتلة الهاربة واحدة من الأسباب الرئيسية التي قادت إلى تردي الاقتصاد السوداني إذ يحتفظ بعض التجار بأموال طائلة خارج المصارف ويستخدمونها في أنشطة ومضاربات لا تخضع للرقابة الحكومية؛ وسط شكوك عن عمليات مشبوهة في قطاعي العقارات وتجارة العملة.

ويرى الكثيرون أن التكلفة العالية التي استخدمت في طباعة فئة الألف جنيه كان بالإمكان توظيفها في تغيير العملة بالكامل؛ متهمين السلطات النقدية بعدم الجدية في تغيير العملة وسط شكوك تشير إلى أن معظم الكتلة المتداولة خارج النطاق المصرفي تمتلكها عناصر إخوانية.

وتسببت تلك الوضعية في خلل اقتصادي واضح برزت أهم ملامحه في تدهور قيمة صرف العملة الوطنية حيث يتم تداول الدولار الواحد حاليا عند حدود 570جنيها سودانيا؛ وتراجع معدلات الإنتاج بسبب نقص التمويل الناجم عن هروب السيولة؛ إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم التي تخطت 400 في المئة على أساس سنوي.

وعلى الرغم من إقرار الحكومة بالآثار السلبية الكبيرة الناجمة عن ارتفاع حجم السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي؛ وتعهدها اتخاذ خطوات لامتصاص تلك السيولة وإدخالها المظلة الضريبية؛ إلا أنها فاجأت المراقبين باستصدار فئة الألف جنيه التي اعتبرت في نظر الكثيرين أنها ستفاقم التضخم وجاءت معاكسة للمطالب الداعية لتركيز الجهود على تغيير العملة بالكامل.

ورأى خبراء اقتصاديون أن طباعة فئات جديدة كببرة وتجاهل مطالب تغيير العملة ستعقد من عملية امتصاص السيولة الهاربة؛ وتصب بالتالي في مصلحة المجموعات المخربة للاقتصاد.

وتقول الحكومة إن عملية تغيير العملة مكلفة ومعقدة للغاية وتحتاج إلى نحو 600 مليون دولار. لكن إبراهيم البدوي وزير المالية السابق يؤكد أهمية تغيير العملة للتمكن من ضبط السيولة المتداولة خارج المظلة المصرفية؛ وحذر من الآثار السلبية الكبيرة التي تنجم عن وجود سيولة ضخمة خارج السيطرة؛ لكنه قال لموقع سكاي نيوز عربية إن البنك المركزي لا يرى خطورة كبيرة في ذلك.

ويرى محمد شيخون استاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية أن مفتاح حل الأزمة الاقتصادية الحالية يكمن في السيطرة على النقد المتداول خارج القطاع المصرفي ‏والذي يشكل عقبة ‏حقيقية أمام تقدم اقتصاد البلاد.

وأكد شيخون لموقع سكاي نيوز عربية أن أي جهود لإنجاح السياسات النقدية لن تجدي نفعا إذا لم يسيطر بنك السودان المركزي على السيولة المستخدمة في السوق. ويوضح "تريليونات الجنيهات يتم تدويرها بعيدا عن المظلة المصرفية والنظام الضريبي في مضاربات وانشطة تضر باقتصاد الدولة؛ كما تسهم تلك النقود الغير مسيطر عليها في زيادة معدلات التضخم وتحدث خللا كبيرا في معادلة العرض والطلب".

وفي ذات السياق؛ يشير الخبير المالي الهادي هباني إلى أن تغيير العملة هو أحد الحلول الناجعة للسيطرة علي العملة خارج القطاع المصرفي وسيضرب أوكار اكتناز النقود ويقضي علي تهريب العملة وغسيل الأموال بسبب تجفيف مقدرات تجار السوق الأسود وسيسهم في تغطية عجز الموازنة العامة من موارد النقد المحلي والأجنبي.

ويقول هباني لموقع سكاي نيوز عربية إن تكلفة تغيير العملة لا تمثل شيئا أمام الأضرار الخطيرة جراء تكدس 95% من الكتلة النقدية في الاقتصاديات الخفية الموازية خارج القطاع المصرفي علي الاقتصاد الوطني.

ويوضح "على عكس ما تبرر به السلطات المختصة عدم تغيير العملة من ارتفاع تكاليفه، فإن تغيير العملة يمكن أن يوفر إيرادات تغطي تكلفة تغييرها بحيث يتم تحصيل ضريبة ثروة الأموال من أصحاب الفوائض الكبيرة إصافة إلى 5 في المئة من كل مبلغ يتم استبداله كمساهمة من صاحب المال في نفقات طباعة العملة الجديدة".

ويضيف هباني أن تغيير العملة سيحقق تدفقات نقدية كبيرة لدعم عجز الموازنة العامة عبر زيادة الإيرادات الضريبية عن طريق تحصيل كل متأخرات الضرائب المستحقة من أموال التهرب الضريبي، بالإضافة إلى احتجاز الأموال المشكوك في مصادرها واستغلالها لمصلحة الموازنة العامة لحين التحقق من مصادرها؛ بحيث يتم منح أصحابها فوائد عليها لا تقل عن الفوائد على الودائع المصرفية في حالة ثبوت قانونية مصادرها.

وينبه هباني إلى ضرورة أن يقوم البنك المركزي بوضع ضوابط صارمة لسحب وتداول المبالغ الكبيرة بحيث تتضمن سقوف معينة وشروط للتحقق من مجال وأسباب الصرف والغرض منه.

ويرى هباني أن تغيير العملة سيمكن بنك السودان المركزي من توفير قاعدة معلومات دقيقة ومفصلة عن مرافق قطاعات الأعمال ومصادر الثروة الحكومية والأهلية إذا ارتبط بخطة محكمة عبر استمارات بسيطة محكمة التصميم يتم تعبئتها عند تبديل العملات القديمة.

لكن هباني يشير في الجانب الآخر؛ إلى الشروط التي يجب توافرها مسبقا قبل تغيير العملة من بينها السرية وتوفير ضمانات لسلامة أوضاع النظام المصرفي عبر تزامن توقيت تبديل العملة مع إجراءات تدقيق أوضاع النظام المصرفي، وإعادة هيكلته وإغلاق الباب أمام الثغرات التي تؤدي إلى اللجوء لأنشطة غسيل الأموال قبل التبديل؛ وتوفير فرص صرف العملة البديلة دون إبطاء للعاملين ومؤسسات القطاع الخاص التي تتميز بسلامة أعمالها وأوضاع ملفاتها الضريبية، وإعطاء الأولوية للأموال داخل النظام المصرفي؛ وتنظيم استلام العملة بالترتيب والتدريج المناسب، ووضع سقوف للسحب، وتطوير نظام الدفع الإلكتروني.