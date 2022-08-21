وأضاف عمار في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن "ارتفاع احتياطي البنك المركزي جاء نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية وهذا ينعكس على ارتفاع الاحتياطي".

وأشار إلى أن احتياطيات البنك من الذهب زادت 30 طنا لتسجل أكثر من 131 طنا في المجمل، مضيفا أن "هذا أدى إلى ارتفاع تصنيف العراق عالميا".

وذكر أن "الذهب لايتم زيادته بشكل مستمر، وإنما يتم من خلال فترات طويلة".

ويشهد العراق في الفترة الأخيرة اضطرابات سياسية قوية، وسط خلافات بين التيار الصدري و"الإطار التنسيقي" منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي.

وقالت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" أمس إنها ثبتت تصنيف العراق عند B-/B مع نظرة مستقبلية "مستقرة".