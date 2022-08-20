وبحسب بيان من "إعمار" لسوق دبي للأوراق المالية، فإن صفقة البيع تتم لمصلحة طرف ذي علاقة بالشركة، مشيرة إلى أن عضو مجلس الإدارة المعني لم يشارك أو يصوت بالاجتماع.

يذكر أن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار مؤسس إعمار العقارية، هو نفسه مؤسس ومالك شركة نون للتجارة الإلكترونية، بحسب الموقع الإلكتروني لشركة إعمار.

وقالت إعمار العقارية في البيان، إن سعر البيع في الصفقة "يقع ضمن النطاق الذي تم تحديده من قبل مقيّم مستقل معتمد من قبل هيئة الأوراق المالية المالية والسلع".

وأضافت: "يمثل المقابل النقدي للصفقة قيمة حصص نمشي بعد حسم ديونها ورأس المال التشغيلي الاعتيادي المطلبو من قيمة المنشأة التي تبلغ 350 مليون دولار، وبناء عليه سوف تحصل شركة إعمار على إجمالي قيمة سعر البيع كمقابل نقدي".

و"نمشي" هي منصة تسوق إلكتروني، تأسست في دبي عام 2011، وهي تعمل في قطاع تجارة الأزياء عبر الإنترنت بمنطقة الشرق الأوسط. واستحوذت "إعمار مولز"، التابعة لـ "إعمار العقارية"، في 2019، بالكامل على "نمشي" بشرائها 49 بالمئة من أسهم شركة التجارة الإلكترونية من "غلوبال فاشون غروب" مقابل 129.5 مليون دولار، وذلك بعد أن سبق لها أن اشترت 51 بالمئة من "نمشي" من الشركة ذاتها في عام 2017 بمبلغ 151 مليون دولار.