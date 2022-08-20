وفي بيان نشر على الإنترنت، قالت "غازبروم" إن التوربين الوحيد الذي يشغل محطة ضغط رئيسية في خط الأنابيب "نورد ستريم"، الذي يربط غرب روسيا وألمانيا، من المقرر أن يغلق لإجراء "صيانة دورية" من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر.

وأضافت الشركة: "ستجرى مجموعة من أعمال الصيانة الدورية، بما يتفق مع عقد الصيانة الحالي بالاشتراك مع متخصصي سيمنز"، في إشارة إلى شريكتها الألمانية "سيمنز للطاقة".

وأوضحت "غازبروم" أنه بمجرد استكمال العمل، سيستأنف تدفق الغاز عبر خط الأنابيب بمستواه السابق، وهو 33 مليون متر مكعب أو نحو 20 بالمائة من السعة الصورية لخط الأنابيب.

بدورها، قالت وزارة الاقتصاد الألمانية في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الأسوشيتدبرس إنها أحيطت علما بالوقف المخطط من جانب "غازبروم" بشأن "نورد ستريم 1".

وأضافت الوزارة "نراقب الوضع بالتعاون الوثيق مع وكالة الشبكة الفيدرالية"، التي تنظم أسواق الغاز، موضحة أن "تدفقات الغاز عبر نورد ستريم 1 لم تتغير حاليا عند 20 بالمائة".

كانت تدفقات الغاز الطبيعي عبر "نورد ستريم 1" مثيرة للجدل. وسيأتي الإغلاق الأخير بعد شهر من إعادة "غازبروم" إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب إلى خمس طاقتها فقط بعد الإغلاق السابق للصيانة.