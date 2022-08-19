وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة إلى 107.69 بعد أن لامس في وقت سابق 107.74، وهو أعلى مستوى منذ 18 يوليو.

والمؤشر في سبيله للصعود بنسبة 1.9 بالمئة هذا الأسبوع ليكون أفضل أداء له في عشرة أسابيع.

واستقر اليورو عند 1.0084 دولار بعد أن لامس أقل مستوى له منذ 15 يوليو.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 بالمئة لأدنى مستوى في شهر مسجلا 1.1882 دولار.

وأصبح اليورو في طريقه لتراجع نسبته 1.7 بالمئة منذ الجمعة الماضية، مما سيجعله أسوأ أسبوع منذ الثامن من يوليو.

أما الجنيه الإسترليني فعلى وشك تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من عام مع توقعات بأن يصل تراجعه الأسبوعي إلى 2 بالمئة.

وارتفع الدولار الأميركي أمام الين الياباني إلى 136.76، وهو أعلى مستوى منذ 27 يوليو.

وتراجع اليوان الصيني لأقل مستوى في ثلاثة أشهر إلى 6.8150 للدولار في المعاملات المحلية، بعد أن قلل البنك المركزي الصيني كثيرا نقطة المنتصف الاسترشادية، ومع توقع المتعاملين لتراجع أكبر بسبب التباطؤ الاقتصادي.

وبالنسبة للعملات المشفرة، تراجعت بتكوين بنسبة 7 بالمئة مسجلة 21793 دولارا وانخفضت عملة إيثر 5.8 بالمئة إلى 1737 دولارا.