وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الجمعة، إن مؤشر أسعار المستهلكين قد صعد، نتيجة ارتفاع المواد الغذائية بنسبة بلغت 12 بالمئة.

وأوضحت أن التضخم قد ارتفع في السلع غير الغذائية بنسبة 5 بالمئة، كما زادت أسعار المواصلات بنسبة 18.5 بالمئة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة. وارتفع المؤشر بنسبة 0.9 بالمئة على أساس شهري.

وصعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع الخاضعة لتقلب الأسعار، بنسبة 6.5 بالمئة على أساس سنوي و0.5 بالمئة على أساس شهري.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، بحسب بيانات رسمية.

وكان المركزي المغربي قد أبقى معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه في شهر يوليو الماضي، لتبقى عند 1.5 بالمئة، وأكد أن سياسته النقدية الميسرة مواتية لتحفيز الاقتصاد ومتوقعا أن ينحسر التضخم العام القادم.