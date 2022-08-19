وانخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة بحلول الساعة 07:21 بتوقيت غرينتش.

وقادت أسهم شركات قطاع السفر الانخفاضات، ومن بين الأسهم التي شهدت أكبر انخفاض، سهم شركة "سودكسو" الفرنسية لخدمات تقديم الطعام، والذي تراجع بنسبة 1.9 بالمئة.

ومن المتوقع أن ينهي المؤشر الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.3 بالمئة، إذ تبددت المكاسب في الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية والنفط وأسهم قطاعي التعدين والأغذية والمشروبات بفعل الخسائر في قطاعي العقارات والبيع بالتجزئة.

وقفز سهم "إف.إل.إس ميدث" بنسبة 7.3 بالمئة، بعدما رفعت الشركة توقعاتها لحجم المبيعات السنوي، إذ فاقت شركة إنتاج الأسمنت ومعدات التعدين توقعات الأرباح في الربع الثاني.

وشهدت أسعار المنتجين الألمان في يوليو أعلى زيادة لها على الإطلاق على أساس سنوي وشهري مع ارتفاع تكاليف الطاقة، بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.3 بالمئة.