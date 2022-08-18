وجاء اختيار محافظ البنك المركزي الجديد بعد أن اعتذر طارق عامر عن منصبه مؤخراً، قبيل انتهاء مدته الثانية كمحافظ للبنك المركزي، بعد قرابة 7 سنوات قضاهم في منصبه الذي بدأه في 27 من نوفمبر عام 2015.

وجاء اختيار عبد الله بسبب خبرته الكبيرة، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس البنك العربي الإفريقي الدولي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونغ كونغ، والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "وفاءً لمصر".

وحصل المحافظ الجديد للبنك المركزي على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1982 من الجامعة الأميركية في القاهرة، وعلى ماجستير في إدارة الأعمال عام 1992 من الجامعة نفسها.

كما تم تعيينه رئيساً للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد إعلان خطة طموحة لتطوير القطاع، بجانب شغله لعدد من المناصب التنفيذية الكبرى كعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في باريس، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، والبنك المركزي المصري.

وعلى المستوى الأكاديمي فقد عمل محافظ البنك المركزي الجديد في عضوية هيئة التدريس في الجامعة الأميركية في القاهرة، وعضوية المجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في القاهرة.

وعمل عبد الله عضواً بمجلس إدارة بعض الشركات الكبرى، على رأسها شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وشركة تعبئة "كوكا كولا" مصر، وعدد من الشركات الكبرى، بجانب اختياره عضوا مؤسسا في المجلس الوطني المصري للتنافسية وعضوا مؤسسا ورئيساً في جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة، وعضوا في مجلس أمناء المعهد المصرفي المصري.

يذكر أنّ الرئيس السيسي كان قد أصدر قراراً جمهورياً، بقبول اعتذار طارق عامر محافظ البنك المركزي عن عدم الاستمرار في منصبه، وقرر تعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية.