وقالت الشركة، وهي واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، إن الأرباح قفزت 51.8 بالمئة من 475 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت صناعة الشحن أرباحا قياسية مؤخرا بسبب الإقبال الشديد على الشحن الناجم عن زيادة طلب المستهلكين واضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة بجائحة كورونا.

وناولت موانئ دبي العالمية، التي تمتلك أيضا مجمعات لوجستية، 39.48 مليون حاوية شحن في النصف الأول، بنمو بلغ 2.3 بالمئة على أساس سنوي.

لكن شركة الموانئ العملاقة، التي شهدت ارتفاع إيرادات النصف الأول بنسبة 60.4 بالمئة إلى 7.9 مليار دولار، قالت إنها تتوقع انخفاض معدلات النمو في النصف الثاني وسط توقعات يغلفها الغموض على المدى القريب.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي سلطان أحمد بن سليم إلى "وضع الاقتصاد الكلي والظروف السياسية الأكثر صعوبة" لكنه قال إن موانئ دبي العالمية "في وضع جيد" يسمح بتحقيق نتائج أفضل للعام في المجمل بعد أدائها القوي حتى الآن.

وقال في بيان "مع ذلك، ما زلنا متفائلين بشأن العوامل الأساسية المتوسطة إلى طويلة الأجل للصناعة وقدرة موانئ دبي العالمية على الاستمرار في تحقيق عوائد مستدامة".

وكانت شركة ميرسك الدنمركية للشحن قد رفعت توقعاتها للمرة الثانية هذا الشهر، وتوقعت أن تستمر مشكلات سلسلة التوريد التي عززت أسعار الشحن لفترة أطول من المتوقع.

وتأتي التوقعات الحذرة لموانئ دبي العالمية وسط مخاوف من اتجاه الاقتصاد العالمي نحو الركود، لأسباب من بينها ارتفاع التضخم وتداعيات العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن هذه المخاوف بدأت تتحقق وخفض توقعاته للنمو العالمي لهذا العام إلى 3.2 بالمئة.