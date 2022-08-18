وساهم "آيفون"، هاتف شركة آبل الذكي، بنحو نصف إيرادات الشركة بالكامل، ما يجعله أحد أكبر موارد الدخل للشركة الأميركية الأشهر في العالم، أو دجاجة "آبل" التي تبيض ذهبًا.

وستقوم الشركة في 7 سبتمبر بعقد حدث الإعلان عن هاتفها الجديد "آيفون 14"، في موسم مزدحم بالمنتجات الجديدة، أبرزها أجهزة "ماك" الجديدة، وأجهزة "آيباد" اللوحية، وساعات "آيواتش" بطرازاتها الجديدة المختلفة.

وتاتي النسخة الجديدة من هواتف "آيفون"، والتي ستحتوي على تحديثات في الكاميرا والبطارية ورقاقة ذكية أقوى، في وقت تعاني فيه صناعة الهواتف الذكية من عدم الاستقرار، نتيجة الارتفاعات في معدلات التضخم وضبابية الرؤية الاقتصادية.

وعلى الرغم من ذلك، فقد حققت مبيعات "آيفون" نتائج جيدة في الربع الأخير، وتتوقع الشركة أن تستمر المبيعات الجيدة لهواتفها الذكية دون انخفاض في الطلب، بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ.

وعادة ما تطرح "آبل" أجهزتها في المتاجر بعد نحو 10 أيام من الإعلان عنها.

وفي الربع الثالث من العام المالي لشركة آبل، والتي أعلن عن نتائجه في نهاية يوليو الماضي، حققت أكبر العلامات التجارية في العالم إيرادات بلغت 83 مليار دولار، وكانت هواتف "آيفون" مسؤولة عن نحو 40.7 مليار دولار من الإيرادات.

ومن المقرر أن يعقد حدث الإعلان عن الهاتف الجديد عن بعد، وهي الطريقة التي تتبعها "آبل" للإعلان عن منتجاتها منذ انتشار فيروس كورونا.